Житель Приамурья получил четыре года колонии за ложный донос на сотрудников полиции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 марта. /ТАСС/. Житель Амурской области осужден на четыре года колонии за заведомо ложный донос о совершении преступления сотрудниками транспортной полиции. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

"В Амурской области за заведомо ложный донос о совершении преступления сотрудниками транспортной полиции осужден местный житель", - говорится в сообщении.

Установлено, что 30-летний мужчина из мести направил заведомо ложный донос в отношении сотрудников Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте о превышении ими должностных полномочий и побоях. В ходе проверки выяснилось, что такая реакция мужчины была вызвана тем, что ранее он был задержан для проведения мероприятий по факту высказывания им угрозы убийством в отношении сотрудницы одного из транспортных предприятий Тынды.

По факту ложного доноса было возбуждено уголовное дело. "Тындинским районным судом обвиняемый приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Вину в совершении преступления фигурант не признал", - сообщили в пресс-службе ведомства.