{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина в медицинской маске и с пистолетом совершил разбойное нападение на аптеку в Москве

Он требовал у фармацевта отдать ему деньги из кассы, но ушел, ничего не взяв

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Неизвестный в медицинской маске и с пистолетом угрожал фармацевту в аптеке на западе Москвы и требовал деньги, но, не взяв ничего, ушел. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Днем 17 марта неизвестный в медицинской маске, находясь в помещении аптеки в Солнцевском проспекте, дом 5, угрожая предметом, похожим на пистолет, фармацевту аптеки, потребовал отдать ему из кассы деньги, но ничего не взяв, скрылся", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Теги
Россия
Уголовное дело возбудили после наезда машины на пешеходов на остановке в Москве
В ДТП пострадали трое пешеходов, их госпитализировали
Читать полностью