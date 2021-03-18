Уголовное дело возбудили после наезда машины на пешеходов на остановке в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после того, как Mini Cooper врезался в автобус и сбил трех пешеходов на остановке на юге Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что за рулем Mini Cooper находилась жительница Ростовской области. В результате ДТП пострадали три человека - двое пешеходов 1952 и 1974 года рождения, а также пенсионерка. Они госпитализированы.