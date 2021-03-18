СК подтвердил задержание главы Солецкого муниципального округа Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Солецкого муниципального округа Новгородской области и его первого заместителя. Чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК РФ по Новгородской области.

"Следственными органами СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Солецкого муниципального округа Новгородской области и его первого заместителя. Чиновники подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые, действуя в интересах одной из организаций, занимающейся строительством дорог в регионе, не имея законных оснований дали устное разрешение генеральному директору данной организации на добычу и вывоз песчано-гравийной смеси. Действия чиновников повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области лицензирования и добычи полезных ископаемых. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Новгородской области и УЭБ и ПК УМВД России по Новгородской области.

"Следователями СК при содействии сотрудников подразделений управления Росгвардии по Новгородской области подозреваемые задержаны на рабочих местах", - сообщили в СК региона.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий и мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.