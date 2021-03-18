КС России проверит нормы об ответственности за серию одиночных пикетов в разное время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России проверит на соответствие основному закону страны нормы законодательства, по которым гражданина можно привлечь к ответственности за организацию серии одиночных пикетов, которые не требуют согласования, проводимых в одном месте, но в разное время и разными людьми. Об этом сообщается в картотеке КС.

Согласно тексту поступившей в суд жалобы, которая имеется в распоряжении ТАСС, активистка Ирина Никифорова, проживающая в Казани, выступала против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане. Для того, чтобы открыто донести позицию до органов власти, она решила призвать своих единомышленников к серии одиночных пикетов через соцсеть в феврале прошлого года.

Как утверждает Никифорова, в постах она указала, что для того, чтобы участников пикетов не привлекли к ответственности, они должны выходить по одному и в разное время. После этого в течение февраля в центре Казани ежедневно разные люди проводили пикетирование. В марте прошлого года на Никифорову составили протокол за нарушение порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП РФ), а суд в качестве наказания назначил ей 30 часов обязательных работ. Суд счел, что одиночными пикеты назывались формально, а на самом деле "объединены единством целей и общей организацией", а также проводились в одном месте.

Обжаловать решение первой инстанции Никифоровой не удалось, и она обратилась в КС. В жалобе она указывает, что мероприятия люди проводили в разные дни, никакой "пикетной очереди" на месте образовано не было. По ее словам, в данном случае между пикетами был длительный временной промежуток, что исключало нахождение на месте более одного человека, а значит мероприятие не было массовым.

"Жалоба гражданки И. А. Никифоровой на нарушение ее конституционных прав положениями части 1.1 статьи 7 федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и части 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях принята к рассмотрению", - говорится в картотеке КС.

Никифорова также просит КС обязать суды общей юрисдикции пересмотреть решения о назначении ей наказания, а также чтобы решение КС стало основанием для пересмотра решений по таким же делам.