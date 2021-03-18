СК организовал проверку в отношении председателя районного суда Краснодара

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления СК РФ организовали проведение проверки в отношении председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака после обнаружения у него денежных средств в размере 2,3 млн рублей, происхождение которых устанавливается, сообщил ТАСС в четверг его адвокат Анатолий Резников.

В начале марта со ссылкой на источник сообщалось, что правоохранительные органы в Краснодарском крае провели оперативные мероприятия в отношении председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, речь шла о возможном получении взятки. В совете судей региона ТАСС позже подтвердили информацию о проведении мероприятий, подробности не разглашались, уточнялось, что Байрак на данный момент находится в отпуске, совет проводит проверку деятельности Октябрьского районного суда Краснодара.

"Проверка [в отношении доверителя] проводится Следственным комитетом России, следователями Главного следственного управления СК России, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ России", - сказал Резников.

По словам адвоката Байрака, обнаруженные у него в ходе оперативных мероприятий денежные средства являются возвратом займов, которые Байрак предоставлял в течение нескольких лет семье его бывшего коллеги, работавшего в службе судебных исполнителей, заявителем в отношении Байрака выступает племянник его бывшего коллеги.

"Он знаком с семьей заявителя очень давно - с 1988 года, Байрак давал им деньги [взаймы]. Байрак сказал, что нужно рассчитаться, они пришли и сказали, что нашли деньги, их отдаем - 2,3 млн рублей", - добавил адвокат, уточнив, что это та сумма, которая была обнаружена у Байрака в ходе проведения оперативных мероприятий.