Фигурантам дела о нарушении санитарных норм на акции в Москве продлили меру пресечения

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил домашний арест четырем фигурантам дела о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста до 23 июня в отношении Ярмыш, Алехиной, Степанова и Барановского", - сказала пресс-секретарь суда.

Всего следствие просит продлить меру пресечения 10 фигурантам дела. Ходатайства в отношении остальных фигурантов дела будут рассмотрены 19 марта.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь и некоторых других активистов ФБК. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

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