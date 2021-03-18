Суд в Тольятти приговорил к 3 годам 7 месяцам колонии женщину за истязание своей дочери

САМАРА, 18 марта. /ТАСС/. Суд назначил наказание в виде 3 лет и 7 месяцев колонии общего режима жительнице Тольятти, обвиняемой в истязании своей дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Автозаводский районный суд города Тольятти Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Суд с учетом мнения прокурора приговорил подсудимую к 3 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следователей, с октября 2018 года по июнь 2019-го женщина избивала дочь и применяла к ней физическое насилие. Также девочка подвергалась истязаниям со стороны отчима. После этого женщина не обращалась за медицинской помощью для ребенка. В июне 2019 года пьяный отчим избил двухлетнюю падчерицу, которая скончалась из-за множественных повреждений. Как сообщал ТАСС, ранее Самарский областной суд приговорил отчима к 19 годам лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Вынесенный в отношении женщины приговор в законную силу не вступил.