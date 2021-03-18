Жителя Петербурга арестовали по делу о доведении до самоубийства своей дочери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Суд отправил в СИЗО жителя Санкт-Петербурга Сергея Тропанова, которого задержали следователи по делу о доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери, вину мужчина не признает. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Тропанову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства несовершеннолетнего"). Тропанов вину не признает", - говорится в сообщении.

Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме. Мера пресечения избрана до 11 апреля.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что в начале января этого года на Наличной улице в квартире нашли тело девочки 2006 года рождения. Выяснилось, что подросток покончил с собой. После этого был задержан отец ребенка.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило в отношении мужчины уголовное дело. Следователи считают, что мужчина в 2019 и 2020 году регулярно избивал свою сожительницу, а также троих их совместных детей - дочь и двух сыновей. В результате дочь не выдержала физического и психологического насилия и покончила с собой.