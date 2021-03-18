Жителя Мурманска обвинили в убийстве и расчленении матери

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Житель Мурманска задержан по обвинению в убийстве своей матери и расчленении ее тела. Мужчина сам явился в полицию, заявив сначала о безвестном исчезновении матери, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Мурманчанин обвиняется в совершении убийства своей матери, сопряженном с расчленением ее тела. Следственным отделом по Мурманску следственного управления СК РФ по области предъявлено обвинение местному жителю, 1983 года рождения, в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 марта мужчина обратился в полицию, сообщив о безвестном исчезновении своей матери 1960 года рождения, с которой он проживал в одной квартире на улице Зеленой в Мурманске. Правоохранительные органы начали поиски пропавшей, к которым подключились следователи СК. В этот же день, желая показать свою непричастность к совершению противоправного деяния, мужчина предпринял попытку суицида под предлогом страданий о пропавшей матери.

С учетом этого обстоятельства следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела после убийства, связанного с безвестным исчезновением женщины, и незамедлительном осмотре жилища женщины и ее сына. В ходе осмотра одной из комнат в диване обнаружены и изъяты шесть полиэтиленовых пакетов, в которых находились отчлененные части тела. Позднее с помощью криминалистической техники другие части были обнаружены в лесном массиве возле гаражного кооператива.

В итоге злоумышленник сообщил, что 10 марта он находился дома в состоянии алкогольного опьянения. У него произошел словесный конфликт с матерью, в ходе которого он задушил ее, после чего расчленил тело. Мужчина задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.