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В Ростове-на-Дону задержали похитителя ларца с мощами святого

Мощи Александра Свирского скоро вернут в храм

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали молодого человека, который в начале марта украл из храма в Ростове-на-Дону ларец с мощами святого Александра Свирского. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В начале марта злоумышленник тайно похитил ковчег с мощами святого Александра Свирского из Вознесенской церкви, расположенной в Ахтарском переулке Ростова-на-Дону. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Им оказался 18-летний ростовчанин", - сказала Волк.

Мощи скоро возвратят в храм. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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