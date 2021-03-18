В Киеве закрыли семь станций метро из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Ряд станций Киевского метрополитена, включая два центральных пересадочных узла, закрыли из-за анонимного сообщения о том, что они заминированы. Об этом в четверг сообщила столичная городская государственная администрация в своем официальном Telegram-канале.

"Ряд станций метро и пересадочные узлы закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении.

Уточняется, что закрыта одна из центральных станций "Театральная" с пересадкой на станцию "Золотые ворота", а также "Дворец спорта", с которой осуществляется пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого". Кроме того, закрыты станции "Площадь независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор" и станция "Героев Днепра".

Причиной закрытия назван "анонимный звонок о минировании".