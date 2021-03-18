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Следствие просит домашний арест для имитировавшего травму головы участника акции в Москве

Молодой человек имитировал травму головы с помощью бинта с красной краской

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следствие просит суд избрать домашний арест Максиму Леликову по делу о применении насилия к сотруднику полиции на несогласованной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Леликова М. об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, Леликов был задержан за нападение на сотрудника ОМОН во время несогласованной акции 23 января. Молодой человек в ходе акции имитировал травму головы с помощью бинта с красной краской.

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