Суд оправдал экс-депутата Рады, стрелявшего в человека

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Васильковский районный суд Киевской области в четверг оправдал бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении жителя этого района Вячеслава Химикуса во время конфликта на дороге в новогодний вечер 2016 года.

"Суд посчитал, что обвинение не доказало виновность Пашинского", - сообщило украинское издание судебной журналистки "Грати".

На прошлой неделе адвокат Химикуса Марина Паринова написала в Facebook, что Пашинский выплатил компенсацию потерпевшему. В связи с этим Химикус отозвал иск. О размере компенсации адвокат не сообщил. По данным СМИ, речь идет о сумме, которая не превышает 1,5 млн гривен ($53,6 тыс.). Именно такую сумму Химикус планировал взыскать с Пашинского через суд.

Инцидент произошел в 2016 году. В канун Нового года Пашинский, будучи в то время главой комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне, стал участником дорожного конфликта, в ходе которого применил оружие, прострелив ногу своему оппоненту. В отношении Пашинского было возбуждено дело, но 1 августа 2017 года оно было закрыто. Потерпевший тогда подал жалобу в Европейский суд по правам человека из-за неэффективного расследования преступления на Украине. В сентябре 2019 года Госбюро вновь предъявило обвинение Пашинскому по данному уголовному делу.