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Суд в Адыгее арестовал сторонника ИГ, готовившего теракт в торговом центре Майкопа

Под стражей мужчина будет находиться по меньшей мере до 16 мая

МАЙКОП, 18 марта. /ТАСС/. Суд в Адыгее заключил под стражу сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракт в местах массового пребывания людей в Майкопе, сообщил ТАСС в четверг руководитель объединенной пресс-службы судов республики Артур Абдулаев.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности на территории Адыгеи задержала выходца из Центрально-Азиатского региона, готовившего теракт в местах массового скопления людей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту".

"Майкопский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 мая 2021 года", - сказал Абдулаев.

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