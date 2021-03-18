Пластический хирург в Челябинске стала фигурантом дела о смерти пациентки после операции

ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинске возбудил уголовное дело о смерти пациентки из Сургута, которой хирург частного медцентра провела пластическую операцию. Об этом говорится в сообщении пресс-центра следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пластического хирурга коммерческого медицинского центра. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре прошлого года подозреваемая провела приехавшей жительнице Сургута пластическую операцию. После этого состояние здоровья женщины ухудшилось, пациентка умерла. По заключению эксперта, причиной смерти стали обширные некрозы тканей, возникшие после операции.

Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.