Чиновника мэрии Краснодара подозревают в превышении полномочий при реконструкции домов

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили факты незаконной передачи в частную собственность технических помещений многоквартирных домов под видом перепланировки, следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК городской администрации. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, в июне 2019 года муниципальный служащий незаконно подписал акты по использованию жилищного фонда многоквартирного дома по улице Фабричной и согласовал реконструкцию под видом перепланировки, несмотря на отсутствие обязательного согласия собственников помещений. В итоге технические этажи многоквартирного дома перешли из общедолевой в индивидуальную частную собственность. Аналогичные решения по разрешению переустройства входных групп подозреваемый вынес в 2020 году относительно помещений по улицам Захарова и Черкасской", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК администрации МО город Краснодар возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), устанавливаются и иные лица, которые могут быть к этому причастны. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по региону.

В результате проведенных реконструкций было уменьшено общее имущество собственников квартир в муниципальных учреждениях, изъята документация.