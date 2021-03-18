В Ярославле задержали подростка, подозреваемого в нападении на школьницу

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Следователи задержали в Ярославле 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении на 13-летнюю девочку и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

Нападение произошло 16 марта в многоэтажном доме во Фрунзенском районе. По данным местных СМИ, подозреваемый ударил девочку по голове, инцидент произошел в лифте.

"В поиске подозреваемого принимали участие следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Благодаря совместной работе подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 16-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Задержанный молодой человек признался в совершенном преступлении и дал признательные показания.