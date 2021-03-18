Неизвестный сообщил о минировании улицы в Люберцах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты обследуют улицу Кирова в Люберцах после поступившего сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о минировании улицы Кирова в Люберцах. Специалисты на месте, проводятся профилактические мероприятия по выявлению опасных предметов", - сказал собеседник агентства. По данным источника, эвакуация людей не проводится.

Информация о "минировании" объектов в Люберцах поступают с января 2020 года. В них неизвестные угрожали взорвать учебные учреждения, железнодорожные станции, здания органов власти. Все сообщения были ложными.