Землетрясение магнитудой 4,0 произошло рядом с побережьем Камчатки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу утром зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с полуостровом Камчатка землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 06:46 по сахалинскому времени [22:46 мск четверга]. Эпицентр располагался рядом с Камчатским заливом. Глубина очага составила 21 км", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.