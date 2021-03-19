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Землетрясение магнитудой 3,2 произошло рядом с Курильскими островами

Очаг залегал на глубине 41 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Большой Курильской грядой (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло западнее острова Уруп Большой Курильской гряды. Глубина очага составила 41 км", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

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