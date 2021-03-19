В Приморье осудили бывшего начальника центра организации работы железнодорожных станций

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО "РЖД" по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Как сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в 20 млн рублей.

"Суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу в размере 20 млн рублей. Также осужденный лишен на 5 лет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Уголовные дела в отношении двух должностных лиц структур ОАО "РЖД" во Владивостоке были возбуждены в июле 2019 года Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ. По версии следствия, в период между мартом 2016 и ноябрем 2017 года начальник железнодорожной станции "Владивосток" получил от представителя коммерческой организации взятку за общее покровительство и помощь с использованием служебного положения. Второй фигурант аналогичными образом получил взятку с июля 2015 по октябрь 2017 года, считают следователи.