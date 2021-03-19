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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Воронежской области

Инцидент произошел в селе Карандеевке

ТАСС, 19 марта. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Карандеевке в Воронежской области. Еще один ребенок выжил, сообщил в пятницу ТАСС представитель экстренных служб региона.

"Сегодня ночью полностью сгорел частный деревянный одноэтажный жилой дом площадью 96 кв. м в селе Карандеевке. Погибли три человека: мама, двоюродный брат ее мужа и ребенок примерно двух лет. Еще один ребенок, которому около семи лет, выжил", - сказал собеседник агентства.

По его словам, старший из детей пытался спасти своего брата - сначала открыл окно, затем выбежал из дома и стал звать на помощь. 

Собеседник отметил, что выжившего ребенка забрали соседи. К тушению пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

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РоссияВоронежская область
В результате пожара в Пермском крае погибли четыре человека
Среди жертв инцидента есть дети
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