Генпрокуратура направила в суд дело о хищении более 250 млн рублей у "Аэрофлота"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении у "Аэрофлота" более 250 млн рублей. Как сообщили журналистам в надзорном ведомстве, перед судом предстанут заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров, бывший начальник отдела взаимодействия с органами госвласти Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере.

"По версии следствия, в 2016 году Александров с целью хищения имущества ПАО "Аэрофлот" организовал заключение с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как считает следствие, на основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных услугах на счета адвокатов в 2016-2018 годах было незаконно перечислено 250,6 млн рублей.

Все обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Гагаринский суд Москвы

Александр Сливко возглавлял и вместе с Диной Кибец работал в адвокатской коллегии "Консорс". Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.