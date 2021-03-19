Трое жителей Московского региона задержаны за кражи машин премиум-класса на 13 млн рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих жителей Московского региона, которые подозреваются в четырех кражах автомобилей премиум-класса. Ущерб собственникам иномарок составил свыше 13 млн рублей, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, трое жителей Московского региона с помощью специального технического оборудования проникали в салоны автомобилей, а затем похищали их. Злоумышленники тщательно готовились к каждой краже, подыскивая машину в максимальной комплектации, долго следили за ней, выясняли передвижения и распорядок дня ее владельца. Похитив машину, воры меняли на ней номера, легализовывали их с использованием поддельных документов и продавали через объявления в интернете.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным сразу после совершения очередной кражи. Установлено, что они могут быть причастны к четырем эпизодам противоправной деятельности в Московской области и соседних регионах, - сказала Волк. - По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 13 млн рублей".

Возбуждены уголовные дела по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). В ходе обысков полицейские изъяли устройства для несанкционированного проникновения в салоны автомобилей и запуска двигателей, генераторы радиопомех и ключи зажигания. Также они нашли мобильные телефоны, государственные регистрационные знаки и личные вещи граждан из похищенных иномарок.

В настоящее время трое подозреваемых арестованы. Все похищенные автомобили обнаружены.