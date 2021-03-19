Россиянин, пытавшийся создать подконтрольную ИГ организацию, получил семь лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии общего режима россиянина, склонявшего своего знакомого к созданию на территории Чеченской Республики организации, подконтрольной международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Ахъядова Рамзана Руслановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 208. <...> Ахъядов признан виновным в указанных преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый не признал свою вину.

По данным пресс-службы, в июне 2015 года Ахъядов в Турции склонял своего знакомого к созданию незаконного формирования. Также известно, что в 2013 году Ахъядов участвовал в незаконном формировании на территории Сирии, вооружившись огнестрельным оружием и боеприпасами.