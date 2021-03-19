В Калужской области возбудили уголовные дела из-за жестокого обращения с животными

ТАСС, 19 марта. Полиция в Калужской области возбудила два уголовных дела из-за жестокого обращения с животными. В Ферзиковском районе были отстрелены четыре собаки, в Спас-Деменском районе травмировали щенка, который вскоре умер, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону в пятницу.

В Ферзиковском районе были обнаружены трупы четырех собак. По данным ведомства, 17 марта неустановленные лица выстрелили в животных на обочине автодороги Калуга - Ферзиково - Ивашево. Житель Спас-Деменского района травмировал двухмесячного щенка. Установлено, что эти повреждения стали причиной смерти животного.

"По результатам полицейской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными". Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, вида оружия, из которого был произведен отстрел, и причастных лиц <...> Также возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье", - сообщили в пресс-службе.