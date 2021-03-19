Против замминистра транспорта Новосибирской области возбудили дело о получении взятки

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по факту получения взятки возбуждено в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по факту совершения им коррупционного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Ставицкий предложил задержанному в декабре 2020 года главе ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаилу Чуманову передавать ему взятки в виде денег и услуг за способствование финансированию по госконтрактам для выполнения планов, а также за общее покровительство по службе. С октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.

23 декабря Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки на суммы 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.