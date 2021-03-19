МВД Грузии возбудило дело в связи со смертью медсестры от вакцины AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 19 марта. /ТАСС/. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи со смертью 27-летней медсестры Мэги Бакрадзе после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы начали расследование по ст. 116 УК Грузии, которая предполагает причинение смерти по неосторожности", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

Грузинские СМИ в четверг сообщили о том, что 27-летняя медсестра клиники в Ахалцихе впала в кому после того, как привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Позже стало известно, что у нее был анафилактический шок. Женщину перевезли в Тбилиси. Ночью удалось стабилизировать ее состояние, однако в пятницу утром у нее остановилось сердце. Врачи сначала смогли реанимировать медсестру, однако позже спасти ее не удалось. Власти заявили, что не будут приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на произошедшее.

Кампания по вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca началась в республике 15 марта. Пока прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за первые четыре дня привились более 3,6 тыс. человек. Власти республики планируют к концу года привить 60% населения (примерно 1,7 млн человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.