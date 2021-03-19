СК проверит медиков и спасателей, помогавших участникам вечеринки с сухим льдом в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следователи проверяют врачей и сотрудников МЧС, спасавших участников вечеринки в бассейне с сухим льдом на юге Москвы, где год назад во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко погибли три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи проверят на наличие признаков неоказания помощи и халатности действия 11 медиков скорой помощи, восьми сотрудников ГУ МЧС по Москве и двух сотрудников Научно-практического центра экстренной и медицинской помощи, которые приезжали 28 февраля 2020 года для оказания помощи пострадавшим от выделившегося из сухого льда углекислого газа", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 28 февраля в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко, среди погибших был ее муж, сама она не пострадала. Участники вечеринки кинули в бассейн около 30 кг сухого льда для создания эффекта тумана. После этого три человека прыгнули в воду, потеряли создание из-за выделившегося углекислого газа и утонули. Двое погибли на месте, третьего удалось реанимировать, но он позже умер в больнице. Еще четыре человека пострадали.

По данным источника, решение использовать сухой лед приняли сами участники вечеринки, принеся его с собой. Они знали об опасности данного вещества, работники банного комплекса их также предупредили, что такое шоу в закрытом небольшом помещении небезопасно, но запрещать им ничего не стали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Всего на вечеринке было 18 человек.

Ранее руководитель направления корпоративных коммуникаций одного из заводов по производству сухого льда Олег Уланов сообщил ТАСС, что участники этой вечеринки с сухим льдом, которые прыгнули в бассейн, были обречены на гибель из-за нарушения правил использования сухого льда. По его словам, при большой разнице температур воды и льда концентрированный углекислый газ начал испаряться, а воздуха уже не было.