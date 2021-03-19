Спецслужбы Казахстана пресекли деятельность преступной группы с участием граждан России

НУР-СУЛТАН, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с МВД республики с привлечением службы специального назначения "А" провели в городе Актобе спецоперацию по пресечению деятельности особо опасной транснациональной организованной преступной группы. Как сообщили в пресс-службе КНБ республики в пятницу, в результате задержали гражданина Казахстана и четырех граждан России.

"Задержан лидер группировки - гражданин Казахстана и четыре активных участника - граждане Российской Федерации. В ходе обысков обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, электрошокеры, маски, банковские карты, сотовые телефоны и другие орудия и средства совершения преступлений. Членам транснациональной организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в октябре - ноябре 2020 года злоумышленники заманили в Актобе предпринимателей из Белоруссии и Казахстана, а затем, оказывая на них психологическое и физическое давление, завладели деньгами бизнесменов в размере 87 млн тенге (более $207 тыс.). "В феврале 2021 года подозреваемые пригласили в Актобе бизнесмена из Москвы - руководителя крупной инвестиционной компании, с которого путем аналогичной схемы планировали заполучить до $500 тыс.", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили по статье "создание и руководство транснациональной организованной группой".