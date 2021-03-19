СК возбудил уголовное дело о взятке в отношении чиновника из Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о взятке возбудили в отношении чиновника администрации Ялты, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее глава города Янина Павленко сообщила, что троих сотрудников администрации Ялты задержали по подозрению во взяточничестве, с ними работают сотрудники правоохранительных органов.

"Следственным отделом по городу Ялте установлено, что замначальника отдела департамента муниципального контроля, действуя с двумя своими коллегами в составе группы лиц, лично получил взятку в размере 150 тыс. рублей от жителя поселка городского типа Ореанда за незаконное бездействие со стороны администрации, а именно - за непринятие мер к владельцу участка, который без согласования с департаментом удалил часть насаждений у себя на земельном участке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, которая предполагает до 12 лет лишения свободы. В пятницу чиновников задержали оперативники ФСБ.