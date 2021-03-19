{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура обжаловала приговор экс-полицейскому, ранившему ребенка из травматики

Подано апелляционное представление

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который получил условный срок за ранение ребенка из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в Симоновском суде Москвы.

"Подано апелляционное представление на приговор Князеву", - сказал собеседник агентства.

Ранее правозащитник Иван Мельников просил прокурора Москвы провести проверку на предмет наличия оснований для обжалования приговора с целью привлечения гражданина Князева к более суровой ответственности. По его словам, приговор выглядит необоснованно мягким, ведь вред здоровью несовершеннолетней девочке причинен общеопасным способом с применением оружия и в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице в Москве, когда сотрудник полиции Князев, который был в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Серьезных травм она не получила, но была госпитализирована. Симоновский районный суд во вторник приговорил Князева к трем годам лишения свободы условно.

Теги
Россия
Суд на Алтае признал экстремистской организацию "Сибирский державный союз"
Ее деятельность на территории России запрещена
Читать полностью