Прокуратура обжаловала приговор экс-полицейскому, ранившему ребенка из травматики

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который получил условный срок за ранение ребенка из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в Симоновском суде Москвы.

"Подано апелляционное представление на приговор Князеву", - сказал собеседник агентства.

Ранее правозащитник Иван Мельников просил прокурора Москвы провести проверку на предмет наличия оснований для обжалования приговора с целью привлечения гражданина Князева к более суровой ответственности. По его словам, приговор выглядит необоснованно мягким, ведь вред здоровью несовершеннолетней девочке причинен общеопасным способом с применением оружия и в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице в Москве, когда сотрудник полиции Князев, который был в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Серьезных травм она не получила, но была госпитализирована. Симоновский районный суд во вторник приговорил Князева к трем годам лишения свободы условно.