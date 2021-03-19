КС не нашел нарушения в отказе провести предварительное слушание из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции, который отказался провести предварительное слушание по уголовному делу из-за пандемии коронавируса, не нарушил прав обвиняемого на доступ к правосудию. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) России.

"Отказ в удовлетворении ходатайства о проведении предварительного слушания применительно к приведенным обстоятельствам и вынесение решения о назначении судебного заседания не затрагивают право граждан на доступ к правосудию, не создают препятствий для рассмотрения и разрешения судом уголовного дела в разумный срок, не приводят к отказу от права на судебную защиту, реализуемого при проведении полноценного судебного разбирательства", - говорится в документе.

Согласно определению, в КС обратился Алексей Широкий, которого обвиняют в двух уголовных преступлениях. Адвокат Широкого в 2020 году подал в суд ходатайство о проведении по его делу предварительного судебного заседания, указав, что в деле имеются признаки того, что по части обвинения уголовное преследование можно прекратить, а также попросил вернуть само дело в прокуратуру из-за нарушений, допущенных в ходе следствия.

Однако суд общей юрисдикции отклонил ходатайство защиты "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников процесса" и сразу назначил слушание дела по существу. Суд сослался на то, что в связи с угрозой распространения в России коронавируса Верховный суд и Совет судей РФ решили, что в судах подлежат рассмотрению только дела безотлагательного характера, а предварительное слушание к ним не относится. Суд при этом указал, что просьба защиты будет рассмотрена на открытом заседании.

Широкий счел, что это нарушает его права и попросил КС признать противоречащими конституции положения законов о защите населения при ЧС, полномочия главных санитарных врачей, указа президента о мерах по обеспечению благополучия населения в связи с распространением коронавируса, постановления президиума Верховного суда и других документов, на основании которых суд отказал ему в предварительном слушании дела.

КС, отказав ему в рассмотрении жалобы, указал в определении, что часть оспариваемых им документов исходит из того, что "жизнь и здоровье человека - высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности" и поэтому они не могут нарушать конституционные права. Проверка полномочий Главного государственного санитарного врача и постановлений президиумов Верховного суда и Совета судей России не входит в сферу деятельности КС, отмечается в документе.