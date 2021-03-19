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Верховный суд РФ начнет рассмотрение кассационных жалоб по делу "Сети" 27 апреля

Дело будет рассматривать коллегия по делам военнослужащих

ТАСС, 19 марта. Первое заседание по рассмотрению кассационных жалоб на приговор семи фигурантам дела "Сети", вынесенный в Пензе, пройдет 27 апреля в Верховном суде РФ, следует из данных картотеки суда, размещенных в пятницу.

"Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Начало заседания - 09:30 27 апреля 2021 года", - отмечается в картотеке. Дело будет рассматривать коллегия по делам военнослужащих.

10 февраля 2020 года по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский - на 16, Чернов - на 14, Иванкин - на 13, Кульков - на 10, Куксов - на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев - на 6 лет колонии общего режима. 20 октября 2020 года Апелляционный военный суд отказал в удовлетворении жалоб на приговор.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицают свою вину. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. 22 июня Второй Западный окружной военный суд на заседании в Петербурге признал виновными в участии в террористической организации "Сеть" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, назначив им семь и пять с половиной лет в колонии общего режима соответственно.

В апреле 2019 года "Сеть" была признана судом террористической организацией и запрещена на территории РФ.

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