Верховный суд РФ начнет рассмотрение кассационных жалоб по делу "Сети" 27 апреля

ТАСС, 19 марта. Первое заседание по рассмотрению кассационных жалоб на приговор семи фигурантам дела "Сети", вынесенный в Пензе, пройдет 27 апреля в Верховном суде РФ, следует из данных картотеки суда, размещенных в пятницу.

"Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Начало заседания - 09:30 27 апреля 2021 года", - отмечается в картотеке. Дело будет рассматривать коллегия по делам военнослужащих.

10 февраля 2020 года по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский - на 16, Чернов - на 14, Иванкин - на 13, Кульков - на 10, Куксов - на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев - на 6 лет колонии общего режима. 20 октября 2020 года Апелляционный военный суд отказал в удовлетворении жалоб на приговор.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицают свою вину. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. 22 июня Второй Западный окружной военный суд на заседании в Петербурге признал виновными в участии в террористической организации "Сеть" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, назначив им семь и пять с половиной лет в колонии общего режима соответственно.

В апреле 2019 года "Сеть" была признана судом террористической организацией и запрещена на территории РФ.