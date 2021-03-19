Бывший заммэра Майкопа обвиняется в злоупотреблении полномочиями

МАЙКОП, 19 марта. /ТАСС/. Бывший первый заместитель главы администрации Майкопа обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации МО "Город Майкоп". Он обвиняется по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что экс-чиновник принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями Майкопа, в частности, по ведению финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий, предоставляя им льготы и преимущества, а также оказывал покровительство в иной форме, уточнили в пресс-службе.

"При его непосредственной протекции муниципалитет заключил с этими предприятиями контракты на сумму свыше 200 млн рублей, в результате реализации которых ими получен доход не менее 18 млн рублей. Кроме того, обвиняемый, используя свое должностное положение, оказывал содействие одному из предприятий в заключении контрактов на проведение работ по благоустройству Майкопа на максимально выгодных условиях, без соблюдения конкурсных процедур", - добавили в пресс-службе ведомства.

По данным источника в правоохранительных органах региона, речь идет об Аслане Китариеве, который курировал на посту заммэра блок экономики и инвестиций.