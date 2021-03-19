Суд на Алтае признал экстремистской организацию "Сибирский державный союз"

ТАСС, 19 марта. Верховный суд Республики Алтай признал межрегиональное общественное движение "Сибирский державный союз" экстремистской организацией. Об этом говорится в пятницу на сайте прокуратуры региона.

"Верховным судом Республики Алтай рассмотрено административное исковое заявление прокурора республики о признании межрегионального общественного движения "Сибирский державный союз" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации. В открытом судебном заседании [суд] вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора", - говорится в сообщении.

Утверждается, что участники общественного движения стремятся насильственным методом изменить основы конституционного строя и нарушить целостность страны. Были выявлены факты массового распространения экстремистских материалов.

При этом участники организации использовали несколько названий в целях конспирации, в числе которых "Собор Руси родов славных", "Славянское воинское братство", "Сибирско-украинское движение", "Духовно-политическое движение "Освобождение".

На официальном Youtube-канале организации "Сибирский державный союз" указано, что движение создано в целях освобождения "от диктата Москвы и создания нового субъекта права - Сибирской державы".