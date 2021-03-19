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Суд на Алтае признал экстремистской организацию "Сибирский державный союз"

Ее деятельность на территории России запрещена

ТАСС, 19 марта. Верховный суд Республики Алтай признал межрегиональное общественное движение "Сибирский державный союз" экстремистской организацией. Об этом говорится в пятницу на сайте прокуратуры региона.

"Верховным судом Республики Алтай рассмотрено административное исковое заявление прокурора республики о признании межрегионального общественного движения "Сибирский державный союз" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации. В открытом судебном заседании [суд] вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора", - говорится в сообщении.

Утверждается, что участники общественного движения стремятся насильственным методом изменить основы конституционного строя и нарушить целостность страны. Были выявлены факты массового распространения экстремистских материалов.

При этом участники организации использовали несколько названий в целях конспирации, в числе которых "Собор Руси родов славных", "Славянское воинское братство", "Сибирско-украинское движение", "Духовно-политическое движение "Освобождение".

На официальном Youtube-канале организации "Сибирский державный союз" указано, что движение создано в целях освобождения "от диктата Москвы и создания нового субъекта права - Сибирской державы".

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