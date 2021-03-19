Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при обрушении здания в Сальске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек при обрушении несущей стены двухэтажного здания в Сальске Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Днем 19 марта обрушилась несущая стена неиспользуемого помещения в городе Сальске Ростовской области, в здании проводился ремонт. При разборе завалов спасателями были извлечены тела двух человек.

"Сальским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 19 марта при проведении внутреннего ремонта ангара, расположенного в г. Сальске, произошло обрушение одной из стен строения. В результате произошедшего двое рабочих 1970 и 1972 года рождения скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области также сообщили журналистам о взятии ведомством на контроль расследования уголовного дела в связи с происшествием. "Прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 3 ст. 109 УК РФ", - сообщили в прокуратуре.