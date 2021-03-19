Суд в Ярославле арестовал напавшего на девочку 16-летнего подростка

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Ярославля арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в нападении на 13-летнюю девочку и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Нападение произошло 16 марта в многоэтажном доме во Фрунзенском районе Ярославля. По данным местных СМИ, подозреваемый ударил девочку по голове, инцидент произошел в лифте.

"Постановлением Фрунзенского районного суда Ярославля от 19 марта 2021 года в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), по факту нападения на 13-летнюю девочку во Фрунзенском районе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки. После задержания молодой человек признался в совершенном преступлении и дал признательные показания.