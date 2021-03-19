Убившему сестру в Котельниках проведут психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу мужчине, арестованному за жестокое убийство сестры в Котельниках. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Судом в отношении 43-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в убийстве сестры, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Врадий. - В ближайшее время обвиняемому будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы".

Утром 18 марта во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках 43-летний житель Тульской области напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей около 10 ножевых ранений в разные части тела. От полученных травм женщина погибла на месте. На допросе обвиняемый сообщил, что совершил убийство сестры на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения. Убийство он планировал около года и следил за сестрой несколько дней перед преступлением.