Обвиняемым в организации убийства бывшего зятя в Москве оказался доктор наук

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Заказчиком и организатором убийства бывшего зятя в Москве оказался доктор технических наук, один из разработчиков многоразового космического корабля "Буран" Александр Кибальченко. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Карабанов.

"Разработчик "Бурана", 63-летний профессор, доктор технических наук Александр Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения с целью убийства", - подчеркнул он.

По версии следствия, днем 4 марта у дома по улице Маршала Тухачевского в Москве четверо мужчин, применив электрошокер, насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в подмосковный Красногорск и убили. Сначала были задержаны заказчик и двое исполнителей убийства, один из которых дал признательные показания. Затем силовики задержали еще двоих соучастников.

Всем фигурантам изначально было предъявлено обвинение в совершении убийства (сопряженном с похищением человека), исполнителям дополнительно инкриминируется признак "из корыстных побуждений или по найму" (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Хорошевский суд Москвы на прошлой неделе отправил их в СИЗО. Расследованием дела занимается Хорошевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Следствие на этой неделе ужесточило обвинение в отношении ученого и предполагаемых исполнителей убийства, добавив всем фигурантам новую статью УК РФ - похищение человека.

По предварительным данным, ученый заказал убийство своего бывшего зятя из-за развода с его дочерью, а также споров о порядке проживания и воспитания внуков. За убийство мужчина заплатил $50 тыс., установило следствие.