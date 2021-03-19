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В Гане восемь человек погибли в ДТП с участием автобуса

Еще 22 человека пострадали, передает агентство Xinxua

ПРЕТОРИЯ, 19 марта. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли и еще 22 пострадали на севере Ганы в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщило в пятницу агентство Xinxua со ссылкой на местную полицию.

"Во время движения из одной машины выпал на дорогу деревянный ящик, на который наехал автобус, - цитирует агентство сообщение правоохранителей. - В результате автобус перевернулся, на месте погибли восемь человек, еще 22 пострадали".

ДТП произошло в районе Саванна. Начато расследование инцидента.

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