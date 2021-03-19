Участник несанкционированной акции в Москве приговорен к двум годам колонии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии Тимура Салихова, признав его виновным в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 23 января в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Тверским районным судом Москвы вынесен приговор в отношении Тимура Салихова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь.

Салихов был арестован в конце января. Как установлено судом, 23 января на Страстном бульваре Салихов во время участия в несанкционированном митинге несколько раз ударил бойца ОМОН в голову и туловище.