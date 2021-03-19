Ребенка с травмами госпитализировали из конюшни в Ивановской области

ТАСС, 19 марта. Одиннадцатилетнюю девочку с тяжелыми травмами госпитализировали с территории конюшни в Вичуге Ивановской области. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщили журналистам в пятницу в надзорном органе.

"Вичугской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры области проводится проверка в связи с получением травм 11-летней девочки на территории конюшни. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, девочка выводила лошадей из конюшни, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю. В этот момент одно из животных сбило ее с ног, нанеся ей множественные травмы.