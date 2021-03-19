В Мурманске задержали гендиректора судоремонтного завода

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске задержан по делу о хищении средств при реконструкции авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в рамках расследования уголовного дела было проведено около десяти обысков.

"Он задержан. Проводились следственные действия, в том числе около десяти обысков, как в самом акционерном обществе "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", так и по местам жительства ряда его руководящих сотрудников. Основанием для этого послужило уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора предприятия, который подозревается в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" Северного флота", - сказал собеседник агентства.

На данный момент устанавливаются возможные соучастники совершенного преступления.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ РФ. Входит в состав Северного флота. "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" может нести на полетной палубе и в подпалубном ангаре 26 самолетов и 24 вертолета.