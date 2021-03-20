Жители восточного побережья Австралии эвакуируются из-за наводнений и штормов

СИДНЕЙ, 20 марта. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Ливни и штормовой ветер, обрушившиеся на восточное побережье Австралии, стали причиной наводнений и сильного волнения океана. Власти штата Новый Южный Уэльс начали эвакуацию жителей ряда прибрежных городов, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказали в государственном бюро метеорологии, тропические ливни и сильный ветер стали причиной наводнений в десятке городов вдоль северного побережья штата Новый Южный Уэльс. Предупреждения о немедленной эвакуации были выпущены около 04:00 (20:00 19 марта мск) для городов Тари, Дангог, Уингем, Порт-Маккуори, Кандлтаун, Лоуэр-Макли, Норт-Хейвен, Данбоган и Лориетон. Жители северных пригородов Сиднея и городов Максвилл, Кингс-пойнт и Кемпси также должны подготовиться к эвакуации в течение дня.

"Обильные осадки станут причиной наводнений на большей части северного побережья, а после полудня субботы распространятся дальше на юг, захватив Сидней и весь регион Иллаварры", - сказала ТАСС метеоролог бюро Агата Имельска.

В службе спасения штата подтвердили, что на территории региона зафиксированы рекордно высокие уровни осадков. "Наводнения в некоторых городах на северном побережье и в долине Хантер уже достигли рекордных значений. Мы просим людей немедленно выполнять все советы экстренных служб и покидать дома, если это необходимо, как можно быстрее", - отметили в службе спасения Нового Южного Уэльса. Спасатели также сообщили, что за прошедшую ночь сотрудники службы получили около 1,3 тыс. вызовов и провели более 180 спасательных операций.

По данным национального метеобюро, неблагоприятные погодные условия, включающие обильные осадки, сильный ветер и штормовой прибой высотой до 5 м, сохранятся на юго-восточном побережье континента до понедельника, 22 марта. Жителям Сиднея власти рекомендуют не покидать дома, поскольку дожди могут стать причиной наводнений в мегаполисе. Предупреждение о сильных дождях и ветре также было выпущено для района Голубых гор, расположенных в 120 км к западу от Сиднея, и для Австралийской столичной территории.