Семь человек пострадали при пожаре в административном здании в Сургуте

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Семь человек пострадали при пожаре в двухэтажном административно-бытовом здании на улице Промышленной в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), один из них от госпитализации отказался. Площадь пожара составила 3,6 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Четверо человек госпитализированы с ушибами и переломами - получили при эвакуации, два человека - [с отравлением] продуктами горения и один получил ожоги, но он от госпитализации отказался", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 04:15 (02:00 мск). Из здания эвакуировались 25 человек. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение на втором этаже. В 07:12 (05:12 мск) открытое горение на площади 3,6 тыс. кв. метров ликвидировали.

Для обогрева людей привлекли автобус и развернули пункт временного размещения на базе средней школы №29.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, второй этаж здания был приспособлен для проживания людей. "По предварительной информации, все люди, проживавшие в этом здании, являются работниками организации - предприятия, которому принадлежит здание", - уточнили в ГУ МЧС.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

В новость внесены изменения (07:02 мск) - добавлены подробности по тексту.