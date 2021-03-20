Глава СК поручил проверить обстоятельства дела о пожаре в пункте выдачи заказов в КЧР

ЧЕРКЕССК, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах расследования уголовного дела о травмировании пяти человек в результате пожара в пункте выдачи интернет-заказов в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщается в субботу на сайте СК РФ.

После произошедшего в марте в Усть-Джегуте пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека").

"Накануне в социальных сетях в адрес председателя Следственного комитета РФ опубликовано обращение депутата Государственной думы с просьбой провести проверку одной из газораспределительных организаций Карачаево-Черкесской Республики <...> Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству регионального подразделения СК России представить полную информацию о ходе расследования указанного уголовного дела и ранее проведенной доследственной проверки, а также о наличии взаимосвязи между сообщенными автором обращения случаями утечки газа и травмированием людей", - говорится в сообщении.

По данным СК, в своем обращении автор отмечает, что произошедшие в Усть-Джегуте случаи утечки газа на одном и том же участке газопровода связаны с происшествиями, в результате которых в марте 2021 года пострадали пять человек, а в декабре 2020 года - два человека, один из которых погиб.

Как отмечается, в рамках расследования этого уголовного дела следствие намерено повторно изучить обстоятельства произошедшего по материалу о гибели человека в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что 13 марта в Усть-Джегуте в здании пункта выдачи смешанных товаров магазина Wildberries произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек.