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Пятеро пострадали и один погиб в ДТП с участием трех машин в Приморье

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Пять человек пострадали и один погиб при столкновении трех автомобилей на трассе в Приморье в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"По предварительным данным, двигаясь со стороны села Михайловка, 54-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Nissan Caravan и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилями Mitsubishi Delica и Hino Ranger <...> Водитель автомобиля Nissan Caravan погиб на месте ДТП, его пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 60-летняя женщина, а также мужчины в возрасте - 44, 51, 29 и 21 года", - говорится в сообщении.

В Приморье в субботу идет мокрый снег, в некоторых районах гололед. ГУ МЧС России по региону ранее распространило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды. 20-22 марта возможна метель, на дорогах гололедица и снежный накат, во Владивостоке осадки будут сопровождаться ветром порывами до 22 м/с.

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