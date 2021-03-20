Пятеро пострадали и один погиб в ДТП с участием трех машин в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Пять человек пострадали и один погиб при столкновении трех автомобилей на трассе в Приморье в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"По предварительным данным, двигаясь со стороны села Михайловка, 54-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Nissan Caravan и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилями Mitsubishi Delica и Hino Ranger <...> Водитель автомобиля Nissan Caravan погиб на месте ДТП, его пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 60-летняя женщина, а также мужчины в возрасте - 44, 51, 29 и 21 года", - говорится в сообщении.

В Приморье в субботу идет мокрый снег, в некоторых районах гололед. ГУ МЧС России по региону ранее распространило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды. 20-22 марта возможна метель, на дорогах гололедица и снежный накат, во Владивостоке осадки будут сопровождаться ветром порывами до 22 м/с.