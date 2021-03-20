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Три человека пострадали после обрушения балкона под Калугой

Прокуратура начала проверку

ТАСС, 20 марта. Калужская прокуратура начала проверку после обрушения балкона в жилом доме города Балабанова, где пострадали три человека. Об этом в субботу сообщает надзорный орган региона.

"По поручению прокуратуры области прокуратурой Боровского района организована проверка по факту обрушения балкона жилого дома в городе Балабаново. По предварительной информации, в результате произошедшего, пострадали три человека", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обрушение балкона произошло в многоквартирном жилом доме на улице Московской. Всем пострадавшим оказана медпомощь, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

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