Три человека пострадали после обрушения балкона под Калугой

ТАСС, 20 марта. Калужская прокуратура начала проверку после обрушения балкона в жилом доме города Балабанова, где пострадали три человека. Об этом в субботу сообщает надзорный орган региона.

"По поручению прокуратуры области прокуратурой Боровского района организована проверка по факту обрушения балкона жилого дома в городе Балабаново. По предварительной информации, в результате произошедшего, пострадали три человека", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обрушение балкона произошло в многоквартирном жилом доме на улице Московской. Всем пострадавшим оказана медпомощь, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.